عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 شباط 2020

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الأخبار

فلسطين تبدأ الحساب

من القدس إلى الضفة: جنود الاحتلال أسرى الخوف

‫الفرنسيّون ينسحبون من «سوسيتيه جنرال»!

‫المصارف تسهم في موت الصناعة

الأمن من مكافحة الإرهاب إلى خدمة السياسة والمصارف

البناء

فلسطين مقاومة وانتفاضة… وسورية تتصدّى وتتقدّم…

وواشنطن ستمدّد للعراق الغاز والكهرباء الإيرانيّين

الحكومة تقرّ بيانها وتطلب الثقة الثلاثاء…

و«مواجهة التحدّيات» بقيت غامضة تنتظر الترجمة

حضور المستقبل والاشتراكي والقوات بين المزاج الشعبيّ والخارج… ومهلة 100 يوم

اللواء

الدولار يواجه حماس الحكومة بالصعود.. وأسئلة أوروبية محرجة لدياب

35 مصرفاً حولوا الأموال إلى الخارج.. وكلمة الحراك قبل الثلاثاء

الجمهورية

يصرون على خطة إهتراء الكهرباء

الحكومة بانتظار الثقة

الحكومة الى امتحان الانجازات بلا كهــرباء!

الديار

إسرائيل تضغط لمنع «المساعدات» الاقتصادية : تقليص نفوذ حزب الله اولا

الخزانة الاميركية تمنع تحويل الدولارات لاخضاع لبنان «لصفقة القرن»

«خضة» في القطاع المصرفي بعد اتهامات بري «وكباش» ينذر بمواجهة