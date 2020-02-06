هيئة قضاء عكار في التيار: التيار سيبقى جامعاً ولن يستطيع أحد إلغاء وجوده لا في عكار ولا في أي مكان

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صدر عن هيئة قضاء عكار في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تعرّض مكتب التيار الوطني في حلبا-عكار للاعتداء ليلاً من خلال التكسير والحرق وبعثرة المحتويات. يأسف التيار لمثل هذه التصرفات المشينة التي لا تعبّر عن أهل عكار وشيمهم وأخلاقهم ويطلب من أبناء المنطقة التعاطي بحكمة مع أي أحداث أو تطورات وعدم الانجرار الى ما يرغب به البعض من تقاتل بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد.



ويؤكد التيار ان مكتبه في عكار سيبقى مكاناً جامعاً ومساحة للتلاقي والحوار بين الجميع لافتاً الى ان حماية الممتلكات والمواطنين هي حصراً للاجهزة الامنية، ومستغرباً عدم قيامها بواجباتها على رغم تواجدها في محيط المكتب أثناء الاعتداء.



وإذ يشير الى ان هذا الاعتداء هو اعتداء على وجوده وما ومن يمثل في المنطقة، يجزم بأنه سيبقى حاضراً وفق مبادئه المتمثلة بالانفتاح والاعتدال ووفق قيمه الوطنية والاخلاقية ولن يستطيع أحد إلغاء وجوده لا في عكار ولا في أي مكان آخر، وسيتجه الى القضاء لكشف المعتدين ومحاسبتهم.



ويجدد دعوته لعدم اللجوء الى خطاب الكراهية والى العنف في التعاطي بين أبناء القضاء الواحد والوطن الواحد.