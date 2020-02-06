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درغام تفقد مكتب التيار في عكار: هذه الأعمال تزيدنا تمسكا بمبادئنا وخياراتنا السياسية

6
FEBRUARY
2020
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تفقد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام مكتب التيار الوطني الحر في محافظة عكار، الذي تم إقتحامه وإحراقه ليل أمس على يد مجموعة من شباب الحراك في عكار والذين قاموا بتصوير وتوثيق فعلتهم، مرددين الهتافات التحريضة وكيل من الشتائم.


وشدد درغام خلال تفقده أقسام المكتب يرافقه قطاع الشمال طوني عاصي، منسق عكار المحامي فادي إسطفان، وعدد من المحازبين، على أن هذا العمل التخريبي لا يزيدنا سوى إصرارا على تمسكنا بمادئ التيار وخياراتنا السياسية الوطنية وقيمنا، مؤكدا أنه لا يمكننا تبرير الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى حرية الأفراد في التنقل والتواجد حيث يريدون، ولا يجب أن ننسى أن حريتنا تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين.


وأضاف: التسبب بايذاء الآخرين يؤكد ان الحراك انجرف عن مبادئه الأساسية، ومطالبه، ونحن إذ ندين ونشجب التعرض والاعتداء على شبان طرابلسيين في جونيه، أو أي منطقة من لبنان على خلفية سياسية او مناطقية لأن هذه التصرفات لا تولد سوى المزيد من الاحتقان، فاننا نشدد على أننا لن نرد بخطابات انفعالية بل ومن موقع المسؤولية سنمد يد المحبة بدلا من لغة الحرائق والشتائم.


وختم درغام: نطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن المعتدين،خصوصا أنه الاعتداء الثاني على مكاتب التيار في عكار وأن المعتدين معروفين بالصوت والصورة".

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