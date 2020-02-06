أبو زيد: ندعو للتعقّل وتغليب لغة المنطق تفادياً لحصول اي احتكاكات

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علّق النائب السابق أمل ابو زيد على الاشكالات التي حصلت في بعض المطاعم فأطلق سلسلة تغريدات جاء فيها " تابعنا في اليومين الماضيين الاشكالات التي حدثت في بعض المطاعم وما أعقبها من ردّات فعل بلغت حد الاعتداء على مركز للتيار الوطني الحر في عكار.



إننا ندعو الى التعقّل وتغليب لغة المنطق على لغة الغريزة تفادياً لحصول اي أحتكاكات قد تأخذ منحى خطيراً لا تُحمَد عقباه، ونأمل أن يبقى التعبير والتخاطب السياسي ضمن مبدأ احترام الرأي الآخر وضمن الموضوعية وبعيداً عن كل أشكال التحريض ".



واضاف " إن مطالب المنتفضين في مكافحة الهدر والفساد وتصحيح أداء الدولة ومؤسساتها هي في الاساس في صلب برنامج التيار الوطني الحر الذي هو تيار عابر للطوائف كما أرسى ركائزه ومفاهيمه فخامة الرئيس العماد ميشال عون عندما كان رئيساً للتيار وكما يستمر في قيادته ضمن الاطر ذاتها رئيس التيار النائب جبران باسيل".