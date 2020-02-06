جريمة مروّعة في الضاحية.. وهذه تفاصيلها!

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اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي في بيان انه عند الساعة 14.30 من يوم امس حصل اشكال في أحد الأبنية في محلة الجاموس - الضاحية الجنوبية، أقدم خلاله المدعو (ح. ك.، مواليد عام 1985، لبناني) على إطلاق النار من مسدس حربي، مما أدى الى مقتل المواطن فراس سماحة (مواليد عام 1986)، وفر الفاعل الى جهة مجهولة.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكن عناصر فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد مكان وجود القاتل.

الساعة 17.00 من التاريخ ذاته، أوقف من قبل الفصيلة المذكورة في محلة حي السلم حيث كان مختبئاً داخل متخت في أحد الابنية، وتم ضبط المسدس المستخدم في الجريمة.

وقد أودع الموقوف مع المضبوط القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.