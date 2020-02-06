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درغام: من المستفيد من إفتعال توتر طائفي مناطقي في أخطر مرحلة يمر بها لبنان؟

6
FEBRUARY
2020
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إستنكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، في حديث الى "صوت لبنان"، إحراق مكتب التيار الوطني الحر في عكار، مؤكدا "أن هذا العمل التخريبي مدان ومرفوض وهو غريب عن ثقافة أبناء عكار، كما شجب التعرض والاعتداء على شبان طرابلسيين في جونيه"، مستنكرا "أي إساءة لأي مجموعة على خلفية سياسية او مناطقية، لأن هذه التصرفات لا تولد سوى المزيد من الاحتقان".

 

وتساءل درغام، من المستفيد من افتعال توتر طائفي ومناطقي في البلاد، في أخطر مرحلة يمر بها لبنان والمنطقة؟ داعيا الى ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار الى اي ردات فعل.

 

وحول سؤال عن سبب تمسك التيار الوطني الحر بخطة الكهرباء، أشار درغام الى "أن هذه الخطة أقرتها اللجنة الوزارية في حكومة الرئيس الحريري ونحن منفتحون على أي إقتراحات أخرى من شأنها تأمين الكهرباء للبنانيين، ومن لديه خطة بديلة فليقدمها".

 

وحول كيفية سداد لبنان استحقاقاته المالية، أكد درغام أن هذه الحكومة تضم إختصاصيين وعليها تقديم خطة إقتصادية مالية في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أن هذا الأمر هو محور الاجتماعات التي تعقد في السرايا الحكومية منذ أيام.

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