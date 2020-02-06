عناوين الصحف ليوم الخميس 6 شباط 2020

البناء: الجيش السوريّ يدخل سراقب ويتحدّى الجيش التركيّ… وترامب للاستعداد لمغادرة المنطقة بريّ: 5 أصحاب مصارف حوّلوا 2,3 مليار $… وحلّ الكهرباء على طريقة زحلة تساؤلات حول موقف الحكومة بين السير بسياسة مصرف لبنان أو تغيير السياسات
الأخبار: ما بعد الإفلاس: لبنان أمام الخيارات الكارثيّة
أوقِفوا السعار الطائفي!
هدر الأموال في «التربية»: مليونا يورو لدورة تدريبية!
نداء الوطن: "لوبي" نيابي يتصدّى لسلامة... "لا صلاحيات استثنائية"
جديد خدائع الودائع... "التهريب" إلى الداخل
اللواء: أزمة مع المصارف.. فماذا عن تسديد السندات السيادية؟
برّي يخرج عن صمته: أصحاب 5 مصارف حولوا أموالهم .. ومطاردة «ناشطة» للعونيين: أسود مجدّداً بعد خوري
الجمهورية: الخارج يحسم قراره: لا مساعدات
الديار: بري يعلن خبراً خطيراً: 5 أصحاب مصارف نقلوا أموالهم الخاصة الى الخارج
قمر صناعي يكشف بحر نفط طبيعي إضافة الى الغاز في مربع رقم 4
المجتمع الدولي أنذر لبنان بعدم المساعدة اذا لم يقم بالإصلاحات وضرب الفساد
the daily star: Eyes on Cabinet session to discuss policy statement
l'orient le jour: Le Conseil des ministres, dernière étape avant l’épreuve du vote de confiance