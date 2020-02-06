عناوين الصحف ليوم الخميس 6 شباط 2020

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البناء: الجيش السوريّ يدخل سراقب ويتحدّى الجيش التركيّ… وترامب للاستعداد لمغادرة المنطقة بريّ: 5 أصحاب مصارف حوّلوا 2,3 مليار $… وحلّ الكهرباء على طريقة زحلة تساؤلات حول موقف الحكومة بين السير بسياسة مصرف لبنان أو تغيير السياسات



الأخبار: ما بعد الإفلاس: لبنان أمام الخيارات الكارثيّة

أوقِفوا السعار الطائفي!

هدر الأموال في «التربية»: مليونا يورو لدورة تدريبية!







نداء الوطن: "لوبي" نيابي يتصدّى لسلامة... "لا صلاحيات استثنائية"

جديد خدائع الودائع... "التهريب" إلى الداخل



اللواء: أزمة مع المصارف.. فماذا عن تسديد السندات السيادية؟

برّي يخرج عن صمته: أصحاب 5 مصارف حولوا أموالهم .. ومطاردة «ناشطة» للعونيين: أسود مجدّداً بعد خوري

الجمهورية: الخارج يحسم قراره: لا مساعدات

الديار: بري يعلن خبراً خطيراً: 5 أصحاب مصارف نقلوا أموالهم الخاصة الى الخارج

قمر صناعي يكشف بحر نفط طبيعي إضافة الى الغاز في مربع رقم 4

المجتمع الدولي أنذر لبنان بعدم المساعدة اذا لم يقم بالإصلاحات وضرب الفساد



the daily star: Eyes on Cabinet session to discuss policy statement

l'orient le jour: Le Conseil des ministres, dernière étape avant l’épreuve du vote de confiance