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أسرار الصحف ليوم الخميس 6 شباط 2020

6
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر مالي مخضرم إنّ الطريقة الناعمة التي يدير من خلالها رئيس الحكومة لفرض شراكته في الملف المالي دون تصادم مع حاكم مصرف لبنان تشبه طريقته في إدارة تشكيل الحكومة بوضع معايير والضغط الثابت للإقرار بها وصولاً لتحقيق أعلى الممكن منها والبناء عليه…


كواليس

لم يتقدم رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني بترشيحه للإنتخابات البرلمانية التي تجري خلال هذا الشهر، بينما ترشح للإنتخابات رئيس بلدية طهران السابق محمد باقر قاليباف المرشح الرئاسي الدائم، وهو ما فسّرته مصادر سياسية في طهران بنية الترشح الرئاسي للاريجاني مقابل نية قاليباف الترشح لرئاسة مجلس الشورى…

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أعاد مسؤول دولي في بيروت خارطة الطريق المعلنة في ما خصّ الخطوة الأولى لإعادة تهدئة الوضع العام في لبنان.


غمز
فوجئ نواب كانوا في مجلس خاص بإعلان المرجع المعني معلومات وصفت بأنها بالغة الخطورة.


لغز
يفاجأ مودعون أن اللوائح التوجيهية التي تضعها المصارف على أبوابها، غالباً ما تُخرق بتدابير وإجراءات متعددة، يعرفها المودعون جيداً!.

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