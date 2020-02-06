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نداء الوطن: أصحاب المال يعملون على إعداد "خطة جهنمية"

6
FEBRUARY
2020
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نداء الوطن: كشفت أوساط متابعة للملف المصرفي لـ"نداء الوطن"، أنّ أصحاب المال والنفوذ في البلد يعملون على إعداد "خطة جهنمية" تبدو في ظاهرها محاكاةً لطلب إعادة تعويم الملاءة النقدية في البلاد عبر استرجاع الأموال التي سبق أن أخرجتها المصارف من لبنان وأودعتها في حساباتها الخارجية، لكن في جوهر الخطة ثمة "قطبة مخفية" يتمحور حولها السبب الحقيقي وراء الرغبة بإعادة مليارات الدولارت إلى حسابات داخلية، وهو أنه بعدما تسلّطت الأضواء على هذه الأموال وتم وضعها تحت المجهر الدولي أصبحت بالتالي عرضةً لإجراءات قانونية من قبيل فرض الحجز الاحتياطي عليها لصالح المودعين في حال تدحرج حجر الدعاوى القضائية ضد أصحاب المصارف لتسلك طريقها نحو المحاكم الدولية.

 

ومن هنا، تشير المعلومات إلى أنّ المصارف ومن باب تدارك هذا الخطر، سارع القيّمون عليها إلى وضع خطة تقضي بالحصول على "شبكة وعود وضمانات" تشمل المصرف المركزي والسلطتين التشريعية والتنفيذية لقوننة منع المساس بالأموال المستعادة إلى لبنان وعدم تقييد حركتها بما في ذلك إبقاء الباب مفتوحاً على إمكانية إعادة إخراجها من البلد في حال اقتضت مصلحة أصحاب المصارف ذلك... وهو ما سيصار إلى تغطيته تحت عنوان عريض: "تشجيع المستثمرين على ضخ السيولة في لبنان".

نداء الوطن
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