الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في سماء دمشق

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تصدت الدفاعات الجوية السورية لمجموعة من الأهداف المعادية على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية، دمشق.





وقال مصدر أمني فجر اليوم، الخميس، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدد من الصواريخ مصدرها إسرائيل.

وأوضح المصدر أن الصواريخ حاولت استهداف محيط العاصمة، دمشق، من الجهة الجنوبية الغربية.

وأكد المصدر الأمني لـ"سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لموجة من الصواريخ الإسرائيلية، تم إطلاقها من أراضي الجولان السوري المحتل باتجاه غرب وجنوب العاصمة دمشق.

وأكدت وكالة "سانا"، فجر اليوم، الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الأهداف المعادية.

وأشار إلى أن الصواريخ التي استهدفت محيط العاصمة دمشق، أطلقتها طائرات إسرائيلية من سماء الجولان السوري المحتل.

وأوضح أن الهدوء يعود إلى أجواء دمشق بشكل تام مع توقف موجات العدوان الإسرائيلي.