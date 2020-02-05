نقابة المهندسين تكتشف ملفات مزورة و تحيلها الى القضاء المختص

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بعد أن رصد امين سر النقابة الزميل جان بيار جبر عدة حالات تزوير لرخص بناء وإسكان ممهورة بأختام مزورة للنقابة، وبعد أن عمد بعض المهندسين الى التلاعب بغلافات معاملات رخص البناء وتعديل المساحات المسجلة وتغيير الخرائط وختمها بأختام مزورة للنقابة دون تسجيلها وفقاً لآلية التسجيل المعتمدة والمعمول بها في النقابة.

وبناءً عليه قرر مجلس النقابة إحالة الملفات المزورة الى القضاء المختص، كما أحال المهندسين المخالفين الى المجلس التأديبي.

لذلك نتوجه الى الزملاء المهندسين العاملين في الدوائر الرسمية والمكاتب الفنية المعنية طالبين منهم الانتباه والتأكد من صحة المستندات والافادات الصادرة عن النقابة.

ونطلب من المهندسين المسؤولين عن ملفات رخص البناء إعادة تسجيل أي تعديل قد يطرأ لدى دراسة ملف الرخصة في الدائرة الفنية المختصة ينتج عنه تغيير في المساحات الخرائط، وفقاً للأصول، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية اللازمة بحق المهندسين المخالفين.

نقيب المهندسين

جاد تابت