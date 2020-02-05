هيئة إدارة قطاع البترول: سفينة الخدمات Lundstrom Tide رست في مرفأ بيروت

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صدر عن هيئة إدارة قطاع البترول البيان التالي:

استكمالاً للتحضيرات التقنية التي يقوم بها المشغّل شركة توتال لحفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية، رست في مرفأ بيروت سفينة الخدمات Lundstrom Tide، وهي واحدة من سفن الخدمات الثلاث التي ستقدم الدعم اللوجستي لسفينة الحفر Tungsten Explorer. وستتولى الباخرة Lundstrom Tide نقل المعدات والمواد التي ستستخدمها سفينة الحفر من القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت إلى متن السفينة، كالوحل السائل والإسمنت والأنابيب وسائر معدات الحفر.

كما ستقوم سفينة الخدمات بدوريات بحرية في محيط سفينة الحفر وذلك لتأمين منطقة الأمان المحيطة بسفينة الحفر بشعاع دائري يصل إلى 500 م. مع العلم أنه ينتظر أيضاً وصول سفينتي دعم لوجستي أخرتين إلى مرفأ بيروت للقيام بمهام مماثلة لمهام سفينة Lundstrom Tide.