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وزارة البيئة تواكب عملية إحتواء التلوث والتسرّبات النفطية امام معمل الزوق

5
FEBRUARY
2020
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة بيان حول موضوع التسرّب النفطي في البحر امام معمل الزوق جاء فيه

 

"إثر تبلغ وزارة البيئة يوم الثلاثاء عبر وحدة الانقاذ البحري بحصول تلوث ناتج عن تسرّب الفيول اويل في معمل الزوق الحراري وفي موقعين محاذيين له في البحر بسبب عطل طرأ على إحدى الوصلات في المعمل في خلال تفريغ باخرة حمولتها من الفيول، تحرّكت وزارة البيئة بتوجيهات من معالي الوزير دميانوس قطّار عبر فريق عمل لجنة التلوث النفطي لمعاينة موقع التلوث ومتابعة عمليات التنظيف بالتعاون مع الدفاع المدني وقيادة الجيش ومؤسسة كهرباء لبنان/معمل الذوق الحراري، حيث جرى وضع الأسس الواجب اعتمادها لضبط التلوث واحتوائه وإجراء عمليات التنظيف".

 

واضاف البيان " تابع فريق لجنة التلوث النفطي اليوم عملية إحتواء التلوّث وإزالة التسرّبات النفطية التي تتم من قبل قيادة الجيش والدفاع المدني بالاعتماد على العمليات الفيزيائية لسحب الفيول من البحر بشكل اساسي وتجنّب استخدام المشتقات والمواد الكيميائية لما قد ينتج عنها من آثار بيئية سلبية بحيث يحتاج استعمالها إلى إجراءات وظروف محددة لضمان فعاليتها ".

 

وأكد البيان أنه " سيتم العمل على تنظيف الصخور الملوّثة بالنفط بإستخدام الضغط العالي مع المياه. وستستمر عملية المراقبة من قبل وزارة البيئة حتى انتهاء كافة الأعمال اضافة الى متابعة عملية التخلص من النفايات الناتجة عنها بما يتلاءم مع شروط الإدارة البيئية السليمة ".

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