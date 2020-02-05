الرئيس دياب ترأس اجتماعا عرض لمراحل تنفيذ خطة استكشاف النفط والغاز

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ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي، اجتماعا حضره وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الطاقة ريمون غجر واعضاء هيئة قطاع البترول، حيث شرح رئيس الهيئة وليد نصر لمراحل العمل التي تقوم بها الهيئة في تنفيذ خطة استكشاف النفط والغاز.

ثم اجتمع الرئيس دياب مع وفد من شركة "توتال" الفرنسية ضم: الياس قسيس، ايمانويل نحاس، وريكاردو داري، بحضور الوزيرين قطار ودميانوس. وعرض الوفد لنشاط الشركة في لبنان، اضافة الى الواقع النفطي في ضوء الخطة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.