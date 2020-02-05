واصف الحركة لأبو فاعور: كان عليك ان ترفع الحصانة عندما قال قائدك "كلنا متهمون بالفساد"

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بعدما تقدّم النائب وائل أبو فاعور بشكوى ضدّ المحامي واصف الحركة في جرم القدح والذم وتلفيق الأخبار الكاذبة، على خلفية اتهام الأخير له بإرسال أدوية السرطان إلى السويداء خلال توليه مهام وزارة الصحة ما أدّى إلى انقطاعها عن المواطنين اللبنانيين، رد الحركة في مؤتمر صحافي مشددا على انه لن يتراجع عن معركة الفساد، سائلا: اين المئة وستة مليارات؟ .

وتوجه الى ابو فاعور بالقول: " يجب ان تميز بين الاخبار والادعاء ونحن في معركة فساد لن نتراجع عنها وكان عليك ان ترفع الحصانة عندما قال قائدك "كلنا متهمون بالفساد".