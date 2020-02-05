بالصور .. هيئة بيروت الأولى - لقاء مع منسقة اللجنة المركزية للاعلام رندلى جبور‎

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بدعوة من هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر لبتها المنسقة الجديدة للجنة المركزية للإعلام رندلى جبور.

افتتح اللقاء بكلمة من مسؤول الإعلام في الدائرة سهيل الحجار تناولت نبذة عن مسيرة الإعلامية المناضلة ومن ثم كانت كلمة لمنسق بيروت الأولى المحامي عماد جعارة. إستعرضت الإعلامية رندلى جبور الوضع العام مذكرة التياريين بالكثير من الصعوبات التي مر بها التيار منذ التسعينات وخرج منها منتصرا..مؤكدة بأن "خيار و قدر" التيار هما المقاومة السياسية والاقتصادية للوصول إلى بر الأمان وإحباط صفقات سرقة الحقوق النفطية والتوطين والدمج والتجويع الإقتصادي ،كما تناولت الأحداث المستجدة على الساحة اللبنانية.

حضر اللقاء نائبي المنطقة الوزير السابق نقولا صحناوي والنائب العميد انطوان بانو وحضور أعضاء ومنسقي الهيئات المحلية ومخاتير المنطقة والملتزمين والمؤيدين لنهج التيار الوطني الحر .

هنأ الجميع رندلى على تولي منصبها الجديد متمنيين لها كل التوفيق في مهامها الجديدة .

رندلى وكعادتها بصوتها المهيب اوضحت الكثير من المعلومات المفيدة وصوبت الامور كما أجابت على اسئلة الجمهور بذكاء وقوة إقناع قليلة النظير .

ولاقران الكلام عن المقاومة الاقتصادية بالفعل، تناول الحضور النبيذ والأجبان اللبنانية (صناعة لبنانية 100%) Cheese and wine الذي تم تصنيعم بيتيا وبمجهود فردي بغية تحفيز اللبنانيين على الاعتماد على الإنتاج اللبناني والتخلي عن عادات الاعتماد على البضائع المستوردة.