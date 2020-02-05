living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور .. هيئة بيروت الأولى - لقاء مع منسقة اللجنة المركزية للاعلام رندلى جبور‎

5
FEBRUARY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدعوة من هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر لبتها المنسقة الجديدة للجنة المركزية للإعلام رندلى جبور.

 

افتتح اللقاء بكلمة من مسؤول الإعلام في الدائرة سهيل الحجار تناولت نبذة عن مسيرة الإعلامية المناضلة ومن ثم كانت كلمة لمنسق بيروت الأولى المحامي عماد جعارة. إستعرضت الإعلامية رندلى جبور الوضع العام مذكرة التياريين بالكثير من الصعوبات التي مر بها التيار منذ التسعينات وخرج منها منتصرا..مؤكدة بأن "خيار و قدر" التيار هما المقاومة السياسية والاقتصادية للوصول إلى بر الأمان وإحباط صفقات سرقة الحقوق النفطية والتوطين والدمج والتجويع الإقتصادي ،كما تناولت الأحداث المستجدة على الساحة اللبنانية.

 

حضر اللقاء نائبي المنطقة الوزير السابق نقولا صحناوي والنائب العميد انطوان بانو وحضور أعضاء ومنسقي الهيئات المحلية ومخاتير المنطقة والملتزمين والمؤيدين لنهج التيار الوطني الحر .

 

هنأ الجميع رندلى على تولي منصبها الجديد متمنيين لها كل التوفيق في مهامها الجديدة .

 

رندلى وكعادتها بصوتها المهيب اوضحت الكثير من المعلومات المفيدة وصوبت الامور كما أجابت على اسئلة الجمهور بذكاء وقوة إقناع قليلة النظير .

 

ولاقران الكلام عن المقاومة الاقتصادية بالفعل، تناول الحضور النبيذ والأجبان اللبنانية (صناعة لبنانية 100%) Cheese and wine الذي تم تصنيعم بيتيا وبمجهود فردي بغية تحفيز اللبنانيين على الاعتماد على الإنتاج اللبناني والتخلي عن عادات الاعتماد على البضائع المستوردة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout