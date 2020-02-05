الرئيس بري: خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلت أموالها الشخصية الى الخارج

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اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن دقة الظروف الراهنة لا تحتمل جلد الناس والوطن المؤسسات، وقال ، بحسب ما نقل عنه النائب علي بزي :"اننا أمام فرصة حقيقية للانقاذ فاما ان نتلقفها فننجح أو ننكفئ عنها فننفصل ".

واستغرب بري، بحسب ما نقل عنه بزي، ما نسب في البيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع الكهرباء كما كان في السابق وسأل لماذا لا تم معالجة هذا الملف في لبنان على غرار معالجته في مدينة زحلة؟.

وقال بري:" خمسة مصارف تأكدنا أن أصحابها حوّلت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بمليارين و300 مليون دولار وجلسة مناقشة البيان الوزاري على الارجح أن تعقد ابتداء من الثلثاء المقبل في حال إحالة البيان الى المجلس النيابي كحد أقصى يوم الجمعة".