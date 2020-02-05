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لقاءات سياسية وقضائية في قصر بعبدا

5
FEBRUARY
2020
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النائب ارسلان: اشاد بدور رئيس الجمهورية واكد على دعمه توجهاته وعلى دور الحكومة في مساعدته في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها
 
النائب طرابلسي:نأمل من الحكومة وضع خطة انقاذية واقدر عاليا موقف الرئيس عون من صفقة القرن
 
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان الاوضاع العامة في البلاد والتطورات المستجدة. 
 
واوضح النائب ارسلان انه نوه خلال اللقاء، الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ لبنان. واضاف : " اكدت خلال اللقاء على دعمنا لتوجهات رئيس الجمهورية، وشددت على مناقبية الرئيس ووطنيته وحسن ادائه وتلبيته لمطالب اللبنانيين وحاجاتهم التي وضعها فوق كل اهتمام خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. واكدت على دور الحكومة في مساعدة رئيس الجمهورية في تحقيق الاهداف التي يسعى اليها لما فيه مصلحة لبنان وشعبه واستقراره".
 
النائب عدنان طرابلسي
والاوضاع العامة في البلاد عرضها ايضا الرئيس عون مع النائب عدنان طرابلسي الذي اوضح بعد اللقاء انه عرض مع رئيس الجمهورية "ما نتطلع إليه من الحكومة الجديدة من خلال بيانها الوزاري ومن خلال ما هو مأمول منها على صعيد وضع خطة إنقاذية لمعالجة الأزمات الحادة اقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتحريك عجلة القطاعات المنتجة، والعمل بكل شفافية وجدية في مكافحة الفساد والهدر".
اضاف: "بحثت مع فخامته في ما سمي بصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا ولبنانيا وعربيا مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وارضهم ووطنهم. وفي هذا السياق قدرت عاليا موقف رئيس الجمهورية من الصفقة، وهو ما دأب فخامة الرئيس على تأكيده منذ سنوات لاسيما في مؤتمرات القمة العربية في الاردن والظهران وتونس".
 
رئيس مجلس شورى الدولة
وفي قصر بعبدا رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس الذي تداول مع رئيس الجمهورية في عمل المجلس.
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