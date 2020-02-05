living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتبة الاولى عربيا، والثالثة عالميا.. نتيجة مشرّفة لطالب لبناني في مسابقة لمحكمة العدل الدولية

5
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حقق الطالب سمعان سمعان (خريج جامعة الروح القدس- الكسليك بالحقوق بتفوق) نتيجة مشرفة في مسابقة قانونية نظمتها محكمة العدل الدولية في لاهاي.
 
 
وتتناول المسابقة مشكلة دولية بالقانون الدولي يعالجها المتنافسون كمستشارين قانونيين، على مرحلتين: المفاوضات، وتقديم الاستشارة القانونية.
 
 
وقال سمعان: "قدمت طلب المشاركة وسرعان ما جاءني الجواب بالموافقة، فتوجهت الى لاهاي ممثلا لبنان على نفقتي الخاصة. وقد شاركت في المسابقة التي انتهت في 25 كانون الثاني الماضي، الى جانب 30 شخصا من مختلف انحاء العالم يعملون في مجال القانون (بينهم قضاة يمارسون المهنة)، واجريت منافسات حامية على طريقة الاقصاء عبر مواجهات ثنائية امام قاض من المحكمة، وكان لعامل الوقت الاثر الاكبر نظرا الى ان الاجوبة في مثل هذه المفاوضات والاستشارات يجب ان تعتمد على سرعة البديهة وشمولية الدراسات والابحاث التي يجريها المشارك".
 
 
 
وتابع سمعان: "خضعت وبقية المشاركين الى دورات مكثفة على مدى شهر في محكمة العدل الدولية، وفي النهاية، تمكنت من الحلول في المرتبة الاولى عربيا، والثالثة عالميا، في الشق المتعلق بالاستشارة القانونية لمشكلة ترتبط بالقانون البحري، وذلك بعد دخولي مرحلة مفاوضات دامت 9 ساعات".
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout