المرتبة الاولى عربيا، والثالثة عالميا.. نتيجة مشرّفة لطالب لبناني في مسابقة لمحكمة العدل الدولية

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حقق الطالب سمعان سمعان (خريج جامعة الروح القدس- الكسليك بالحقوق بتفوق) نتيجة مشرفة في مسابقة قانونية نظمتها محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتتناول المسابقة مشكلة دولية بالقانون الدولي يعالجها المتنافسون كمستشارين قانونيين، على مرحلتين: المفاوضات، وتقديم الاستشارة القانونية.

وقال سمعان: "قدمت طلب المشاركة وسرعان ما جاءني الجواب بالموافقة، فتوجهت الى لاهاي ممثلا لبنان على نفقتي الخاصة. وقد شاركت في المسابقة التي انتهت في 25 كانون الثاني الماضي، الى جانب 30 شخصا من مختلف انحاء العالم يعملون في مجال القانون (بينهم قضاة يمارسون المهنة)، واجريت منافسات حامية على طريقة الاقصاء عبر مواجهات ثنائية امام قاض من المحكمة، وكان لعامل الوقت الاثر الاكبر نظرا الى ان الاجوبة في مثل هذه المفاوضات والاستشارات يجب ان تعتمد على سرعة البديهة وشمولية الدراسات والابحاث التي يجريها المشارك".

وتابع سمعان: "خضعت وبقية المشاركين الى دورات مكثفة على مدى شهر في محكمة العدل الدولية، وفي النهاية، تمكنت من الحلول في المرتبة الاولى عربيا، والثالثة عالميا، في الشق المتعلق بالاستشارة القانونية لمشكلة ترتبط بالقانون البحري، وذلك بعد دخولي مرحلة مفاوضات دامت 9 ساعات".