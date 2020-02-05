محتال برتبة ضابط في الانتربول...

A + A -

متابعةً لشكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضدّ المدعى عليهما: ز. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)، ر. ح. (مواليد عام 1986، لبنانية) بجرم انتحال صفة ضابط في الأنتربول واستغلال نفوذ، واحتيال، وإساءة أمانة.

ومن خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن بأن المدّعى عليها –التي تعمل لدى المدعية في محل لبيع المجوهرات، تملكه الأخيرة في الحازمية- صرّحت لربّة عملها، التي لديها مشكلة إرث مع أشقاء زوجها، بأن "خطيبها" ضابط في الأنتربول، وهو من أصحاب النفوذ، ويمكنه حلّ هذه المشكلة. وقد حضر هذا الشخص في وقتٍ لاحق، وعرّف عن نفسه بأنه أحد ضباط الشرطة الدولية في لبنان "الأنتربول"، ووعد المدعية بحلّ مشكلتها.

وبعد أن وثقت به المدعية، حضر إليها ومعه كتاباً (مزوراً) موقعاً من المسؤول في الشرطة الدولية، ويفيدها بأن الضابط ز. ح. و(لقبه أيمن)، قد أسندت إليه مهمة معالجة مشكلة المدّعية شرط تسليمه مبلغ 5000 دولار أميركي كبدلٍ لأتعابه، ففعلت ذلك، ليتبيّن لها لاحقاً بأنها وقعت ضحية عملية احتيالية.

وجرى استدراج المدعى عليه، كما استدعيت المدعى عليها إلى مركز الفصيلة، وأوقفا بعد أن اعترفا بما نُسب إليهما. وقد أفادت المدعى عليها بأنها لم تكن على عِلم بأن خطيبها ينتحل صفة ضابط الأنتربول.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة ز. ح. المذكور، طالبة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، الحضور إلى مركز فصيلة المريجة الكائن في محلّة المريجة – الضاحية الجنوبية، أو الإتصال على الرقم 470635/01 لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.