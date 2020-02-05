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أقوى سيدات الاعمال في الشرق الاوسط.. بينهن 8 لبنانيات!

5
FEBRUARY
2020
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كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020"، وتضم هذه القائمة أقوى 100 سيدة يترأسن عددًا من كبريات الشركات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط كان من بينهنّ 8 سيدات لبنانيات.

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وتضم قائمة هذا العام 22 وجهًا جديدًا وتشمل 23 جنسيةً مختلفةً عبر 28 قطاعًا متنوعًا. وتُشكل السيدات العصاميات الجزء الأكبر من القائمة، بواقع 79 سيدة، من بينهم 16 سيدةً أنشأن شركاتهنّ بأنفسهنّ. و21 سيدةً يعملن في شركاتٍ عائلية، كما شملت القائمة أيضًا الشركات من القطاع العام، مع قيادة 13 سيدةً بالقائمة المؤسسات الحكومية.

 

وقد ضمت قائمة هذا العام 8 سيدات من لبنان بينهن سيدة لبنانية تحمل الجنسية الفرنسية، وهنَّ: اليسار فرح أنطونيوس، كارولين فتّال فاخوري، ليلى حطيط، انجي شلهوب، رندا الاسعد، فرح فستق، منى باوارشي، كريستيل صغبيني باسيل(فرنسية من اصل لبناني).

 

اليسار فرح أنطونيوس

المرتبة: 26
الشركة: سيتي بنك الإمارات، سيتي بنك في بلاد الشام والإمارات والعراق
القطاع: البنوك والخدمات المالية
المنصب: الرئيس التنفيذي، والمدير

 

كارولين فتّال فاخوري

المرتبة: 39
الشركة: مجموعة الفتال
القطاع: متنوع
المنصب: نائب أول لرئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة

 

كريستيل صغبينى باسيل (فرنسية من اصل لبناني)

المرتبة: 45
الشركة: سانوفي- مصر والسودان
القطاع: الأدوية
المنصب: المدير الإداري

 

ليلى حطيط

المرتبة: 52
الشركة: مجموعة بوسطن للإستشارات
القطاع: الاستثمارات
المنصب: الشريك والمدير الإداري

 

انجي شلهوب

المرتبة: 71
الشركة: مجموعة إتوال
القطاع: التجزئة
المنصب: الرئيس التنفيذي

 

رندا الاسعد

المرتبة: 76
الشركة: عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية والمعمارية
القطاع: الاستشارات الهندسية والتصميم
المنصب: الرئيس التنفيذي

 

فرح فستق

المرتبة: 79
الشركة: لازارد الخليج
القطاع: الاستثمارات
المنصب: الرئيس التنفيذي الشرق الأوسط

 

منى باوارشي

المرتبة: 100
الشركة: نقليات الجزائري
القطاع: الخدمات اللوجيستية
المنصب: الرئيس التنفيذي

 

 

 

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