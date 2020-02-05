عناوين الصحف ليوم الأربعاء 5 شباط 2020

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البناء: «البرهان» يقدّم البرهان على دور واشنطن في الثورات العربيّة… وبوريل يستطلع إيران السعوديّة وواشنطن على خطّي إعادة تنظيم الحلفاء… والانفتاح على الحكومة ارتباك نيابيّ وحكوميّ في التعامل مع تمسّك سلامة بعدم تقديم معلومات موثّقة



الأخبار: بغداد ــ بيروت: حكومتا «المسار والمصير»

بيان وزاري يصرّ على الخصخصة تحت عنوان الشراكة: حكومة «التكرار» لا «الاستثناء»!





نداء الوطن: شينكر في بيروت أواخر شباط... "أفعال لا أقوال"

"قلّة ثقة"... بالحكومة!





البناء: «البرهان» يقدّم البرهان على دور واشنطن في الثورات العربيّة… وبوريل يستطلع إيران السعوديّة وواشنطن على خطّي إعادة تنظيم الحلفاء… والانفتاح على الحكومة ارتباك نيابيّ وحكوميّ في التعامل مع تمسّك سلامة بعدم تقديم معلومات موثّقة

النهار: تشريع "الكابيتال كونترول" والمركزي "يرسمل" المصارف

اللواء: مواجهة أنطلياس: رجال الإنتفاضة يواجهون أنصار الأسود وتياره

إجراءات المصارف محاصرة لحكومة دياب.. والخلاف يتفاقم حول إستحقاقات آذار

الجمهورية: عدم ارتياح خليجي للحكومة

الديار: مصرف لبنان استطاع الحفاظ على 156 مليار دولار والودائع هي ضمانة النهضة الاقتصادية

الجو الدولي يعادي لبنان ومصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غير راضية على لبنان

حاولوا اسقاط الليرة برفع الدولار لدى الصرافين لكنهم فشلوا في ذلك

the daily star: Protesters threaten to thwart Parliament confidence session



l'orient le jour: Après les heurts violents, l’heure est à la méthode « douce » pour les autorités au centre-ville