أسرار الصحف ليوم الأربعاء 5 شباط 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول مصادر مهتمّة بالشأن الحكومي أن دور أحد الوزراء يتخطّى الحقيبة التي يتولاها ليطال حقيبتين سياديتين بدأ اهتمامه بهما يثير حفيظة الوزيرين المعنيين ومرجعيّتهما السياسية وأن رئيس الحكومة لفت نظره لهذا الأمر.



كواليس

توقّعت مصادر دبلوماسية أن تشكل زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إلى طهران نقطة بداية لحوار متعدّد الأطراف لم يتوضّح إطاره بعد، ما إذا كان يتّصل بأمن الخليج أو الملف النووي، لكنه يضع طهران وواشنطن على طاولة واحدة.



اللواء: أسرار

همس

قال وزير سابق في مجلس خاص أن الخلافات المتوقعة داخل جلسات مجلس الوزراء هي بين عقليَّتين، قد لا تتفقان أو تلتقيان!



غمز

يتجه مرجع كبير لإلغاء زياراته إلى الخارج في هذه المرحلة لأسباب متعددة، بعضها صحي.



لغز

يتلمَّس وزراء جدد طريقهم إلى إدارة وزارتهم بحذر بالغ، وبالعودة من وقت لآخر إلى «أولياء الأمر».