بوتين وأردوغان يتفقان على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز التنسيق في سوريا

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أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما على اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة فاعلية التنسيق بين موسكو وأنقرة في سوريا.

وذكر الكرملين، أن الرئيسين نظرا بعناية في تطورات الوضع في سوريا وأعربا عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر في منطقة إدلب لوقف التصعيد.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "المجموعات الإرهابية (الناشطة في إدلب) زادت بشكل حاد من وتيرة هجماتها مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين".

وشدد الرئيسان على "ضرورة الالتزام الصارم بتنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب التي تقضي بتكثيف الجهود المشتركة الرامية للقضاء على المتطرفين".

واتفق الطرفان على "اتخاذ تدابير عاجلة، وفي المقام الأول، عبر قنوات وزارتي الدفاع الروسية والتركية، من أجل زيادة فعالية التنسيق الثنائي في سوريا"، وأكدا دعمهما للحوار السوري السوري في إطار اللجنة الدستورية المجتمعة في جنيف.

ولدى تبادلهما الأراء حول الأزمة الليبية، شدد الجانبان على أهمية احترام نظام وقف إطلاق النار المعلن في منذ 12 يناير الماضي، وضرورة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين للتسوية الليبية المعقود في الـ19 من يناير.