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"الجمهورية القوية" لا ثقة

4
FEBRUARY
2020
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 أعلن نائب رئيس "حزب القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان أن تكتل "الجمهورية القوية" لن يعطي الحكومة الجديدة الثقة في المجلس النيابي، وهو سيكون صوت الناس في المجلس".

وقال في حديث تلفزيوني: "من المهم أن يعلم الناس، الذين نحن منهم، أننا كحزب نحن جمهوريون، ومن قبل 17 تشرين الأول وعندما كنا في الحكومة، حملنا لواء هذا التغيير وهذا الإصلاح، فكيف الحال اليوم عندما طالب كل الناس بذلك؟".

وتابع: "هذا التعبير سنحمله إلى المجلس النيابي لنقول (ما بقا فينا نكفي هيك)، فلا يمكن أن تكون الحكومة حكومة محاصصة ولا يمكن أن تعالج الحكومة الأمور من دون مقاربة كبيرة وشاملة، ونحن اليوم في حاجة إلى تغيير في الذهنية والعقلية في مقاربة كل الأمور لإسقاط المحميات".

وأكمل عدوان: "هذا الصوت الموجود في كل بيت وفي الشارع وفي كل مكان سنرفعه في المجلس النيابي وهذا دورنا، وكنا نأمل في أن تكون ثمة حكومة مختلفة تماما".

وكشف عدوان أن "القوات ستنطلق من ورش العمل التي أقامتها سابقا، وما تم طرحه ولكن لم يطبق، ومن التي الملاحظات التي أبديت في الحكومات السابقة، لنطرح ما تم التوصل إليه مع أفضل الخبراء، وصولا إلى تطبيقه عمليا".

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