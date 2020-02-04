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نداء من البطريرك الراعي إلى اللبنانيين والأسرة الدولية

4
FEBRUARY
2020
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وجّه البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستهل صلاة الليلة من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، نداءين الى اللبنانيين والى الاسرة الدولية جاء فيهما:
"ادعو اللبنانيين الى الحفاظ على وحدتهم والخروج من خلافاتهم ونزاعاتهم السياسية لانه بوحدتهم حياة وخلاص هذا الوطن. علينا ان نتجاوز كل الخلافات لان الاخطار مداهمة داخليًا بسبب الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي لا يجهلها احد. واتوجّه الى الاسرة الدولية لاقول اننا نرفض اي نوع من السياسة الدولية التي تحاول تحميل لبنان اثمان كل ما يجري في المنطقة. فلبنان لم يقفل ابوابه بوجه احد، فاستقبل اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وحمل معهم قضيتهم، ثم استقبل اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري. لا تستطيع الاسرة الدولية السير باغراءات مالية بنيّة توطين الفلسطينيين او السوريين على الارض اللبنانية. الخطورة امام كل ذلك تكمن في خلاف اللبنانيين اذا حصل، ولذلك فاننا نصلي من اجل وحدتهم التي تقفل كل الابواب والشبابيك المشرّعة للسياسات الدولية التي ندفع ثمنها والتي تقرّر عنا. لم يعد باستطاعة لبنان ان يدفع اثمانًا اكثر مما دفع، ولا يمكنه تحمّل وزر السياسة الجديدة المتمثّلة "بصفقة القرن" مع نتائجها الوخيمة والسلبية.
وفي سياق لقاءات اليوم، إستقبل البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من "التجمع من اجل لبنان"، ضم انطوان حروق، ماري آنج نهرا، ايلي يشوعي، فؤاد سلامي، جورج زغيب، جوزيف يونس ورالف جرماني وكان عرض لعدد من المواضيع المتعلقة بالشأن المحلي ولا سيما الإقتصادي منها.
وقدم الوفد بالمناسبة كتيبا لغبطته يعرض للمبادئ التي انشئ على اساسها التجمع والنشاط الذي يقوم به. وكان تشديد على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان والتي من شأنها تسهيل حياة المواطنين وتسريع العجلة الإنمائية في بلد"لم يعد يحتمل المزيد من الإنهيارات والخضّات."
كما شدد اعضاء الوفد على دعمهم لمواقف البطريرك الراعي متمنين ان"يظل صرحكم في عهدكم منارة تشع ايمانا وصلابة ووطنية،"لافتين الى ان التجمع يعقد اجتماعات اسبوعية ينضم اليها عدد كبير من المثقفين الذين يمكن التعويل عليهم لإنقاذ لبنان من محنته."

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