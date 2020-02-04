المرابطون يدين لقاء عبدالفتاح البرهان بنتانياهو‎

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي: ان اللقاء السري الذي جمع بين نتانياهو وعبد الفتاح البرهان نضعه في خانة الصقيع العربي الذي قسم وشتت الأمة العربية من أجل إعلاء شأن الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين، ولعل السودان الحبيب كان أول المستهدفين في هذا الصقيع حيث عملوا على تفتيته رسمياً عبر نزع جنوب السودان من الوطن الأم، والتدخل الاجنبي في دار فور وبقية الولايات السودانية طمعاً بما تختزنه ارض السودان من خيرات زراعية ونفط ومعادن.