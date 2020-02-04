المرابطون يدين لقاء عبدالفتاح البرهان بنتانياهو‎

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي: ان اللقاء السري الذي جمع بين نتانياهو وعبد الفتاح البرهان نضعه في خانة الصقيع العربي الذي قسم وشتت الأمة العربية من أجل إعلاء شأن الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين، ولعل السودان الحبيب كان أول المستهدفين في هذا الصقيع حيث عملوا على تفتيته رسمياً عبر نزع جنوب السودان من الوطن الأم، والتدخل الاجنبي في دار فور وبقية الولايات السودانية طمعاً بما تختزنه ارض السودان من خيرات زراعية ونفط ومعادن.
يدين المرابطون هذا اللقاء ويدعو أهلنا السودانيين واللجان الثورية في انتفاضتهم المباركة الى إسقاط الطغمة الحاكمة سلطة عبدالفتاح البرهان، ونحن على يقين ان أهلنا السودانيين كما كانوا أبداً في مقدمة الصفوف في المعركة النضالية الاجتماعية سيكونون الطليعة أيضاً في المعركة السياسية التي تحمي وحدة الأمة وتمنع التطبيع مع هؤلاء اليهود التلموديين وضرب مشاريعهم مع الاميركيين للهيمنة على منطقتنا العربية.