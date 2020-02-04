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500 ألف دولار من رئيس بلدية.. إلى قوى الأمن الداخلي

4
FEBRUARY
2020
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام ظهر اليوم 4/2/2020، رئيس بلدية مرجعيون السيّد آمال الحوراني يرافقه نجله السيّد وائل الحوراني، الذي قدّم إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي هِبة عبارة عن شيك مصرفي بقيمة خمس مائة ألف دولار أميركي.

واعتبر السيد الحوراني أنّ "هذه الهِبة تُعتبر من صلب واجبه الوطني تجاه مؤسسة قوى الأمن لتتمكن، في ظل هذه الظروف العصيبة والاستثنائية التي تمر فيها البلاد، من الاستمرار في تحقيق إنجازاتها والقيام بالمهام الموكلة إليها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، والسهر على راحتهم وتنقلاتهم، منوّهًا بما تقوم به عناصرها من أجل لبنان واللبنانيين"، مؤكّداً أن "قوى الأمن الداخلي ستبقى الدرع الحصين للمواطنين".

من جهته توجّه اللواء عثمان إلى السيّد الحوراني بجزيل الشكر، مثمناً عالياً الحسّ الوطني المميّز لديه، مقدّراً هذه الهِبة القيّمة والكريمة من رجلٍ عُرِف بعطائه وكرمه، ومؤكّداً أن "هذه المساعدة ستساهم في تعزيز عمل مؤسسة قوى الأمن الداخلي التي ما انفكّت تقدّم الإنجاز تلو الآخر، وستبقى على عهدها للّبنانيين، تحمي أمنهم وتسهر على راحتهم، على الرغم من كل الصعاب".

وفي الختام قدّم اللواء عثمان للسيّد الحوراني درعاً تذكارياً عربون شكر وتقدير، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان العميد نعيم الشمّاس، ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية العقيد فرنسوا رشوان، ورئيس شعبة الشؤون الإدارية العقيد عصام طقوش، ورئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد.

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