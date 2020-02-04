تراجع حركة المطار خلال كانون الثاني بنسبة 17%

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لم تسجل حركة مطار بيروت الدولي أي تقدم خلال الشهر الاول من العام 2020، ان على صعيد الركاب او الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من لبنان واليه، بل انها تراجعت بما يقارب 17 في المئة عن الشهر الاول من العام الماضي 2019 كما تراجعت بنسبة 15 في المئة عن الشهر ذاته من العام 2018.

وبلغ مجموع الركاب في المطار 519 ألفا و388 راكبا خلال شهر كانون الثاني 2020 مقابل 606 آلاف و371 راكبا في كانون الثاني 2019، و597 ألفا و532 راكبا في كانون الثاني 2018.

وتوزعت حركة المطار خلال شهر كانون الثاني 2020 على الشكل الآتي :

حركة المسافرين

تراجع عدد الوافدين الى لبنان خلال الشهر الاول من العام الحالي بنسبة 17,06 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، وسجل عدد الوافدين 230 ألفا و296 راكبا. كما تراجع عدد الركاب المغادرين بنسبة 16,32 بالمئة وسجل 288 ألفا و328 راكبا. وتراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 78,79 في المئة وبلغ 764 راكبا ليكون بذلك مجموع الركاب خلال شهر كانون الثاني 2020: 519 ألفا و388 راكبا.

الرحلات الجوية

وبلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر كانون الثاني الماضي 4723 رحلة (بتراجع نسبته 19,18 في المئة عن الشهر الاول من 2019 وبتراجع ايضا بنسبة 13,48 في المئة عن الشهر الاول عن 2018).

وبلغ عدد الرحلات القادمة الى لبنان خلال الشهر الماضي 2365 رحلة (بتراجع نسبته 18,98 بالمئة عن كانون الثاني 2019)، فيما بلغ عدد الرحلات المغادرة 2358 رحلة (بتراجع نسبته 19,21 في المئة عن نفس الشهر من العام الفائت).