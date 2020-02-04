الراعي عرض وباسيل لتطورات وتداعيات صفقة القرن

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في الصرح البطريركي في بكركي، وتم عرض أبرز التطورات في لبنان والمنطقة، اضافة الى تداعيات ما سمي ب"صفقة القرن".



بعد اللقاء، أشار باسيل الى "اهمية زيارة البطريرك الراعي للفاتيكان، خصوصا في ظل هذه الاجواء الضاغطة على لبنان، داخليا جراء الازمة الاقتصادية والمالية الخطيرة، وخارجيا بسبب الحصار المفروض عليه، والذي يثقل كاهله ويزيد من ازمته تعقيدا، الامر الذي يمكن للدبلوماسية الفاتيكانية التي تتابع باهتمام الاوضاع في لبنان، أن تثيره في المحافل الدولية للحد من النتائج السلبية والمرفوضة ل"صفقة القرن".