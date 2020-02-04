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تُهم تصل عقوبتها الى الاعدام وُجّهت ضد العميل الفاخوري

4
FEBRUARY
2020
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صدر عن قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا القرار التهامي بحق العميل عامر الفاخوري متهمة اياه بجنايات تصل عقوبتها القصوى الى الاعدام.


وإتهم الفاخوري في القرار بإقدامه على اجراء تواصل مع العملاء الاسرائيليين ودخول بلاد العدو والتجند لصالحه في "ميليشيا لحد" وتجنيد اشخاص للعمل لصالح العدو والاستحصال على الجنسية الاسرائيلية والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين .


واحالت ابو شقرا الفاخوري امام المحكمة العسكرية للمحاكمة سندا الى المواد ٢٨٥ و٢٧٣ و٢٧٨ و٥٤٩ من قانون العقوبات.


ويلاحق الفاخوري الموقوف في المستشفى، بدعوى اخرى امام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي مرفوعة ضده من اسرى محررين، وقد إرتأى حلاوي تعيين طبيبين شرعيين للكشف على الفاخوري ورفع تقرير اليه يتضمن حالته الصحية وذلك بعدما لم يتم سوقه امس امامه لاستجوابه بداعي المرض.


وكان الفاخوري قد اوقف في اوائل ايلول الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء عودته من الولايات المتحدة الاميركية ودخوله بجواز سفره الاميركي.

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