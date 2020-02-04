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اللبنانيون في قطر ضمن " إسكال "

4
FEBRUARY
2020
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هجرة اللبنانيين الى الخليج  ومساهمتهم في عملية البناء والإنماء، وتحديداً الى الدوحة – قطر، ترويها الزميلة ريميال نعمة  في سلسلة حلقات عن " اللبنانيين في قطر "  ضمن برنامجها (إسكال \ لبنان بالدني)
 
وتتضمن تلك الحلقات اضاءة على الحضور اللبناني هناك اضافة الى تقارير خاصة حول المساهمات القطرية في لبنان والدور الذي لعبته قطر بدءا من إعمار الجنوب وزيارة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الى الضاحية الجنوبية خلال حرب تموز، وصولاً الى الدور الذي لعبته قطر في عملية مخطوفي أعزاز، واتفاق الدوحة الشهير...
 
كما زار فريق البرنامج قناة "الجزيرة" القطرية والتقى عدد من الاعلاميين اللبنانيين الذين ساهموا في نهضة القناة،
 
كما وإطلالة خاصة على تجربة المدرسة اللبنانية في قطر، ونجاحات لبنانية في مجال الاعمال والهندسة والسياحة.
 
تبث الحلقة الأولى الأربعاء 5 شباط 2020 الساعة 9:30 مساء (بتوقيت بيروت)عبر محطة ال OTV
 
وتعاد الخميس 4:30 فجراً و 2:50 ظهراً، والأحد الواحدة ظهراً.
 
البرنامج من إعداد وتقديم ريميال نعمة وإخراج أيلي فواز.
 
يحمل البرنامج توليفة خاصة بجمع الجانبين  الوثائقي والترفيهي  من خلال الريبورتاجات الميدانية والبورتريهات  التي تعدها وتكتب نصوصها الزميلة ريميال نعمة.
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