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تحضّروا لاستقبال "كريم"... عواصف وثلوج اعتبارًا من الخميس!

4
FEBRUARY
2020
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:


- الحالة العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتقلب محليا مساء اليوم ومن ثم يتأثر تدريجيا اعتبارا من مساء الخميس بالمنخفض الجوي كريم "KARIM" المصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة حيث يشتد تأثيره يوم السبت، مما يؤدي الى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة. وجاء في النشرة الاتي:

 

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط أمطار محلية خفيفة ليلا خاصة في المناطق الشمالية.


الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة.


الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا فغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وذلك تحت تأثير المنخفض الجوي KARIM ويتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء ومن المتوقع ان تشتد غزارتها ليل الخميس/الجمعة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.

 

-الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.
-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%
-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء 16 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 06,33 ساعة غروب الشمس: 17,12

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