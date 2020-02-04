طلاب مركز أشير للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس يبدعون محليًا ودوليًا

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أسّست جامعة الروح القدس- الكسليك مركز أشير للابتكار وريادة الأعمال Asher Center for Innovation and Entrepreneurship (ACIE) منذ ثلاث سنوات، بدعم وتمويل من السيد أنطوني أشير، بغية تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابها ودعم قدرات روّاد الأعمال عبر إدخال أفكارهم المبتكرة إلى سوق العمل ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نشاطها وتحسين فعاليتها وتنمية أعمالها وتأمين الموارد والخبرات المطلوبة.

ونتيجةً للجهود المبذولة والعمل المتواصل، نجح الطلاب الذين لجؤوا إلى مركز أشير للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) لدعم أفكارهم ومشاريعهم في تحقيق إنجازات مهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية. ومن هذه الإنجازات نذكر:

- حصول شركة ستارتشي Startchy الناشئة، التي أسّسها الطلاب ريكاردوس لبّس وقيصر عيد وطوني بارشا على استثمار من شركة دوهلر فانترز Dohler Ventures ومايرسك غروث Maersk Growth، لدعمها على تصنيع منتجاتها المركبة طبيعيا التي تعمل على إطالة عمر الخضر والفاكهة وحمايتها من الجراثيم والفطريات.

- فوز فريق بيبرز Beepers المؤلف من طلاب من فرع زحلة في مسابقة تنمية ريادة الأعمال للطلاب في لبنان للعام 2019 (DEEL) التي تنظمها الوكالة الجامعية الفرنكوفونية (AUF) بين مختلف الجامعات اللبنانية. ويتمحور عمل هذا الفريق حول المحافظة على وجود النحل وتسهيل حياة مربّيي النحل من خلال الاعتماد على بيوت نحل ذكية ومعدلة تكنولوجيا.

- حصد ثلاثة مراكز من أصل ستة في جائزة هالت لتسريع الأعمال Hult Prize Accelerator من قبل ثلاث شركات ناشئة، هي: مشتيك Mushtic، كونسلها Counsela وبيبرز Beepers إضافةً إلى فوز فريق Mushtic بالنصف النهائي في لبنان وتأهّله إلى مسابقة لندن، الذي تميّز بتطوير غلاف قابل للتحلل لاستعماله محل الغلاف البلاستيكي وبالتالي التخفيف من التلوث وفوز فريق بيبرز Beepers بالنهائي في لبنان وحصولهم على 250 ألف دولار استثمار في رأسمال الشركة.

- فوز فريق هايف Hive ببرنامج "انجاز لبنان للشركات" Injaz Lebanon Company program بعد منافسة مع 5 فرق من جامعات أخرى كما فوزه بجائزة "إنجاز العرب" في مسابقة رواد الأعمال الشباب 2019 في عمان عن فئة أفضل تأثير اجتماعي. وقدم هذا الفريق مشروعاً مميزاً عن تحضير وجبات خفيفة مبتكرة وصحية غنية بالفيتامينات ولقاح النحل.

- اختيار لجنة بيريتكBerytech الشركة الناشئة س غرين CGreen لمتابعة تدريب لمدة 3 أشهر وتمثيل لبنان في مؤتمر أيمرجينغ فالي Emerging Valleyفي فرنسا حول التأثير على الابتكار العضوي للوصول إلى الأسواق الشرق أوسطية والأفريقية. وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة CGreen تُعنى بالاستشارات والأبحاث الزراعية لطرح حلول مهنية وعلمية للمشاكل القائمة.

- فوز كل من CGreen وMushtic على مبلغ 10,000USD لتمويل شركتهما الناشئتين وذلك في إطار جائزة المرأة الفرنكوفونية صاحبة الأعمال Femme Francophone Entrepreneur.

- فوز غراباك Grapak بالمرتبة الثالثة في أغريتك هاكتون Agrytech Hackathon للعام 2019 وهو عبارة عن فريق أبحاث يعمل على تكنولوجيا طبيعية لتصنيع أغلفة صديقة للبيئة من خلال ألياف طبيعية ورواسب العنب.