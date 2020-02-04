بعد 68 عاماً من انطلاقتها... النسخة الورقية للصحيفة تتوقف عن الصدور

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تعرب صحيفة “ديلي ستار” اللبنانية الصادرة باللغة الإنجليزية عن أسفها لإعلان تعليقها المؤقت للنسخة المطبوعة بسبب التحديات المالية التي تواجه الصحافة اللبنانية والتي تفاقمت بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.



سيظل موقع “ديلي ستار” – http://www.dailystar.com.lb – ومنصات التواصل الاجتماعي قيد التشغيل ، وكالمعتاد سيستمر في تقديم تغطية إخبارية من الدرجة الأولى لأخبار لبنان والشرق الأوسط.



تعتذر Daily Star من القراء عن تقديم النسخة المطبوعة، على أمل أن نتمكن من الخروج من هذه الأزمة.

تأسست صحيفة الديلي ستار عام 1952 ، وكانت أول صحيفة تصدر باللغة الإنجليزية في العالم العربي. توقفت عن الطباعة خلال الحرب الأهلية ولكن أعيد إطلاقها في عام 1996.