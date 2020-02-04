عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 4 شباط 2020

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الأخبار: معركة إدلب: كباش روسي تركي

لا لسداد الديون ولا لصندوق النقد





نداء الوطن: "الثورة" في قبضة السلطة... توقيف وتعنيف على ذمّة التحقيق

الحكومة تُسدّد اليوروبوند... تمويل الإفلاس من "كيس الناس"



اللواء: رعاية أميركية للإنهيار.. والمصارف تخفض السحوبات!

خلاف بين المركزي والمالية يطيح بالتعميم.. وكباش في جلسة الثقة الثلاثاء المقبل



البناء: الاجتماع الإسلاميّ يرفض صفقة القرن… ومواجهة روسيّة تركيّة شمال سورية الحكومة تختصر وتشدشد نص البيان الوزاريّ… نحو مبادئ والتزامات القوات تحسم حضور الثقة… وتزيل ابتزاز النصاب… هل هناك ترتيب خارجيّ؟



الجمهورية: بيان الثقة: الغام وثغرات



النهار: التعسّف المصرفي ولغم الكهرباء قبل البيان وبعده!



الديار: واشنطن للحلفاء في بيروت: هادنوا حكومة «تقطيع الوقت» وركزوا على العهد

باريس «تنصح» بالهدوء في مواجهة «صفقة القرن»... «وتجاهل» سعودي للبنان

تعديلات شكلية على البيان الوزراي ومزيد من «الفرمانات» المصرفية «التعسفية»



the daily star: EU envoy links financial aid to govt performance

l'orient le jour: Contrôle des capitaux : des associations assignent l’Association des banques du Liban en justice