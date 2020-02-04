أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 شباط 2020

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اللواء: أسرار

همس

يلتزم مسؤول مالي كبير الصمت لدى سؤاله عن تداعيات عدم الإتفاق مع جمعية المصارف.

غمز

ما يزال بعض الوزراء خارج دائرة الاهتمام، لأسباب تتعلق إما بالسن أو الخبرة، أو ضياع الإنتماء.

لغز

يظهر تباين بين مرجع حكومي وبعض وزرائه إزاء قضايا طارئة، في مسائل الأمن والقضاء.





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر مصرفية إنّ وصف معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر لتقارير حاكم مصرف لبنان حول الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية بالمبالغ به واعتباره أنّ الوضع أسوأ بكثير يشكل رسالة للحاكم حول طلبات أميركية لإشاعة مناخات من الهلع بدل الاطمئنان…



كواليس

توقعت مصادر فلسطينية زيارة للرئيس الفلسطيني إلى غزة تستمرّ لأسبوع وتبدأ قبل نهاية الشهر الحالي تتضمّن اجتماعاً للفصائل وجلسات مطوّلة لرسم خارطة طريق لمواجهة صفقة القرن انطلاقاً من إعادة تكوين منظمة التحرير…

الجمهورية: أسرار

حزب فاعل يلوم نائب حليف له!

وجّه حزب فاعل لوماً لنائب حليف له على خلفية مواقف أدلى بها واعتُبرت مسيئة لأحد المراجع.

"بصراحة مؤلمة".. هذا ما قاله "مرجع مالي مصرفي"!

نُقل عن مرجع مالي مصرفي قوله: بصراحة مؤلمة لن تستطيعوا الحصول على لائحة محوِّلي الأموال الى الخارج لألف سبب وسبب.

إجراءات مصرفية مؤلمة...

فوجئ المواطنون من الإعلان عن إجراءات مصرفية تُسهّل الأمور للمواطن حين تبيّن أن الإجراءات جاءت مؤلمة أكثر من السابق.