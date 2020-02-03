تدابير سير بسبب اعمال تعبيد في ميناء الحصن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي : "تستكمل الشركة المتعهدة أعمالا نهائية تحضيرا للتعبيد في منطقة ميناء الحصن ما بين شارعي عمر الداعوق وعدنان الحكيم (على طول شارع شاتوبريان) جانب مبنى ستاركو وذلك بتاريخي 4 و5 /02/2020 اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا ولحين الانتهاء.

علما أن هذه الأعمال ستؤدي الى قطع السير في الشوارع المذكورة.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.