تحرك في منطقة السياج الأمني بين اسرائيل ولبنان!؟

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اشار المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي في تغريدة له عبر تويتر أنه في وقت سابق اليوم تم رصد تحرك في منطقة السياج الأمني مع لبنان قامت في أعقابه قوات العدو بأعمال تمشيط حيث تأكد عدم وجود حدث أمني وتم إبلاغ السكان بالعودة إلى حالة الروتين الطبيعية.

وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد أشارت إلى "الاشتباه بحادث أمني في إحدى مستوطنات الجليل الغربي على بعد كيلومتر واحد من الحدود اللبنانية، حيث أن هناك مخاوف من التسلل، وطُلب من المستوطنين في المنطقة البقاء في منازلهم، كما تقوم قوات عسكرية وأمنية كبيرة بتمشيط المنطقة."