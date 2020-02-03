لحين انفراج الأزمة الحاصلة.. بو صعب يدعم مالية بلدية الشوير وعين السنديانة

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شكرت بلدية الشوير وعين السنديانة رئيسًا وأعضاء عبر صفحتها على “فيسبوك”، النائب الياس بو صعب على جهوده الدائمة والحثيثة لدعم البلدية.



وقالت “حيث انه لم يرض بالظروف المالية القاسية التي تمر بها البلدية وهو الذي لطالما كان الداعم الدائم لنهضة البلدة لتكون نموذجًا يحتذى به بين البلدات، لذا، وحرصًا منه على استمرارية العمل البلدي، سيقوم بدعم مالية البلدية، لكي تستمر في تأديتها واجباتها تجاه المواطنين والعاملين فيها لحين انفراج الأزمة الحاصلة، فلم يعد هناك ضرورة لأي تخفيض لعدد العمال أو الشرطة المتعاقدين،كما كان مقرراً”.