مجلس القضاء الاعلى: لعدم استباق اصدار مشروع التشكيلات القضائية

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اجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم، لمتابعة البحث في مشروع التشكيلات القضائية، وأصدر البيان الآتي: "ان مجلس القضاء الأعلى، إذ يعكف على اعداد مشروع التشكيلات القضائية، باستقلالية تامة ووفق رؤية ومقاربة موحدتين، واستنادا الى المعايير التي وضعها بنفسه، ويعمل بشكل دؤوب على إنجازه ضمن إطار سرية المداولات، يهيب بالجميع، في هذه المرحلة، عدم استباق اصدار هذا المشروع، والذهاب الى تحليلات واستنتاجات وتأويلات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، ويعتبر أن استهدافه، رئيسا أو أعضاء، عبر نشر وبث أخبار تجافي الواقع، لن ينال من منعته وحسن قيامه بواجباته".