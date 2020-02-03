باخرة صينيّة تقترب من شواطئنا.. وتوضيح من وزارة الصحّة عن الكورونا!

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أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في بيان ما يجري تداوله بشأن الباخرة الآتية من الشرق الأقصى والتي سترسو في مرفأي طرابلس وبيروت مطلع الأسبوع المقبل، وقال المكتب:



أولا: إن الباخرة المذكورة قد انطلقت في رحلتها منذ اكثر من ١٥ يوما وهي فترة تتجاوز فترة حضانة مرض الكورونا المستجد.



ثانيًا: ان وزارة الصحة العامة تتابع موضوع هذه الباخرة عن كثب منذ بضعة ايام حيث تبين في اخر اتصال معها ان الطاقم لا يعاني من اي عوارض مرضية حاليا.



ثالثا: إن الباخرة قد رست خلال رحلتها في مرفأي مارساي في فرنسا وبور سعيد في مصر. وهي ستبقى في لبنان لبضع ساعات وسيبقى طاقمها على متنها.



رابعًا: سيتولى فريق الحجر الصحي التابع للوزارة اتباع الاجراءات الصحية المطلوبة على البواخر واخذ حرارة المتواجدين على متنها والتدقيق في وضعهم الصحي كاجراءات احترازية اضافية عند رسوها في لبنان.



خامسًا: تؤكد وزارة الصحة العامة على ضرورة اخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تخلق بلبلة بين المواطنين.