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باخرة صينيّة تقترب من شواطئنا.. وتوضيح من وزارة الصحّة عن الكورونا!

3
FEBRUARY
2020
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أوضح المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في بيان ما يجري تداوله بشأن الباخرة الآتية من الشرق الأقصى والتي سترسو في مرفأي طرابلس وبيروت مطلع الأسبوع المقبل، وقال المكتب:


أولا: إن الباخرة المذكورة قد انطلقت في رحلتها منذ اكثر من ١٥ يوما وهي فترة تتجاوز فترة حضانة مرض الكورونا المستجد.


ثانيًا: ان وزارة الصحة العامة تتابع موضوع هذه الباخرة عن كثب منذ بضعة ايام حيث تبين في اخر اتصال معها ان الطاقم لا يعاني من اي عوارض مرضية حاليا.


ثالثا: إن الباخرة قد رست خلال رحلتها في مرفأي مارساي في فرنسا وبور سعيد في مصر. وهي ستبقى في لبنان لبضع ساعات وسيبقى طاقمها على متنها.


رابعًا: سيتولى فريق الحجر الصحي التابع للوزارة اتباع الاجراءات الصحية المطلوبة على البواخر واخذ حرارة المتواجدين على متنها والتدقيق في وضعهم الصحي كاجراءات احترازية اضافية عند رسوها في لبنان.


خامسًا: تؤكد وزارة الصحة العامة على ضرورة اخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تخلق بلبلة بين المواطنين.

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