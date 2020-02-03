بالفيديو - رياض سلامة: "حتى هيدي عم يكبها عليي"؟!

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حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اجتماعاً مالياً في السرايا الحكومي ترأسه رئيس الحكومة حسان دياب وحضره أيضاً وزراء البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، المال غازي وزني، الصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمه، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.



وسأل مراسل "الجديد" آدم شمس الدين سلامة لدى مغادرته الاجتماع عما إذا كانت هناك نية لقوننة الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المصارف بناء على ما تسرّب من محضر الاجتماع بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف فأجاب سلامة: ما رح قول شي اسألوا وزير المالية، عندها أجاب الصحافيون: سألنا وزير المالية وقال لنا اسألوا الحاكم، فقال سلامة: حتى هيدي عم يكبها عليي.