رئيس الحكومة ترأس اجتماعًا ماليًا واستقبل وهاب

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ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا ماليا اليوم حضره وزراء: البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، المال غازي وزني، الصناعة عماد حب الله والاقتصاد راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.



واستقبل دياب الوزير السابق وئام وهاب الذي قال بعد اللقاء: "خرجت من عند الرئيس دياب مرتاحا بشكل كبير بالنسبة لكل الافكار التي وضعها نصب عينيه لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، المالية، السياسية والقضائية، والاهم أن لديه خطة متكاملة تحاكي حاجات الناس. وخلال اللقاء معه تشعر أنك أمام مواطن يتحسس قضايا الناس ويعيش قضاياهم، وهذا هو الاهم أن يكون المسؤول قريبا من الناس".



وطالب "الجميع خصوصا الإخوة الثوار وكل السياسيين والكتل، إعطاء الرئيس دياب فرصة له وللحكومة، والأهم انه لا يريد شيئا لنفسه، بل يريد أن يحقق شيئا للبنان".



وأضاف: "لقد ناقشنا الكثير من الأمور المحلية والاقليمية والدولية، وخرجت بانطباع أن الرئيس دياب هو رئيس حكومة لبنان، ويأخذ موقفا من كل الدول على أساس قربها من لبنان أو على أساس مصالح لبنان، ولا يعمل لأي مصلحة شخصية او إقليمية او دولية، بل هو يعمل لمصلحة الشعب اللبناني، أعتقد أن هذا الرجل هو فرصة حقيقية للبنان، فلنعطه هذه الفرصة ولنعطها أيضا لأنفسنا. وأتوقع منه خلال الستة أشهر الاولى، خطوات جيدة سيشعر بها اللبنانيون، وأطلب من الجميع التعاطي معه كما هو ، لانه اذا اصطدم بفرقاء سياسيين سيعملون كما كانوا يعملون قبل 17 تشرين الاول، هنا ستقع الأزمة".