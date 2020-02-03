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أرسلان يعزّي بالشيخ الجليل أبو حسن حلاوي ويجول في الشوف وعاليه

3
FEBRUARY
2020
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قدّم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان التعزية بالشيخ الجليل المرحوم أبو حسن سليمان حلاوي في مسقط رأسه الباروك - الشوف بحضور مشايخ وأبناء البلدة. وقد جال أرسلان في منطقة الشوف وعاليه برفقة وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة البروفيسور رمزي المشرفية، الوزير السابق صالح الغريب، ووفد حزبي ضمّ مدير داخلية الحزب لواء جابر ورئيس دائرة الشوف رائد عبد الباقي ورئيس دائرة الجرد نبيه الأحمدية وأعضاء هيئة الدائرتين ورؤساء الوحدات وحزبيين.
 
 
 
بعد التعزية بالشيخ الجليل حلاوي، قدّم أرسلان التعازي بالمرحوم الشيخ سليم حلاوي، ثمّ انتقل والوفد المرافق إلى بلدة العزونية في قضاء عاليه معزياً بالمرحوم الشيخ رضا عماد والمرحوم الشيخ وليد عماد في قاعة العائلة بحضور حشد من مشايخ وأهالي البلدة.
 
 
 
وفي شارون وصوفر، زار أرسلان والوفد عائلات الصايغ والبنّا والأحمدية معزياً بالمرحوم الشيخ عامر الصايغ والمرحوم ناظم البنّا والمرحوم طلال الأحمدية والمرحوم عجاج الأحمدية بحضور حشد كبير من مشايخ وأبناء عائلات البلدة، وقد رافق أرسلان والوفد رئيس البلدية مهنّا البنّا وأمين عام منتدى الشباب الديمقراطي د. مسعود الصايغ.
 
واختتم أرسلان جولته بالتعزية بالمرحوم عصام عبد الخالق في مسقط رأسه مجدلبعنا بحضور عدد كبير من مشايخ وفعاليات البلدة.
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