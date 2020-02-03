إحباط هجوم جوي على قاعدة حميميم بسوريا

A + A -

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء يوري بورينكوف، أن دفاعات قاعدة حميميم تمكنت الليلة الماضية من رصد طائرات بلا طيار، أطلقت من منطقة وقف التصعيد في إدلب، باتجاه حميميم.

وأضاف أن وسائل الحرب الإلكترونية في القاعدة، تمكنت من اعتراض كل الطائرات وتعطيلها بعد السيطرة على أداء أنظمة التحكم فيها، ولم يترافق ذلك بحدوث أي إصابات أو أضرار مادية، فيما تواصل القاعدة الجوية الروسية عملها بشكل طبيعي.

ودعا المركز، قادة الجماعات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.